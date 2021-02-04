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В "ЛДНР" возможна вспышка кори – ЮНИСЕФ

Комментариев: 1
В ближайшие год-два оккупированному Донбассу грозит эпидемия кори из-за значительного падения вакцинации детей.
В "ЛДНР" возможна вспышка кори – ЮНИСЕФ
unicef.org

На оккупированном Донбассе наблюдается существенное падение плановой вакцинации среди детей. Это грозит тем, что в регионе может начаться эпидемия кори, сообщила председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер, пишет Укринформ.

"Мы наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звоночком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два", - заявила Сильвандер на конференции Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины.

Она подчеркнула, что сложная эпидемситуация спровоцирована военными действиями, в результате которых была уничтожена часть лечебных учреждений.

Сильвандер добавила, что международная организация несмотря ни на что будет "настаивать на важности плановой иммунизации детей от болезней, которые человечеству удалось преодолеть благодаря изобретению вакцин".

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Ранее сообщалось, что вакцина против кори может защитить от осложнений при коронавирусе.
 

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Теги: Украина, ООН, донбасс, вакцинация, корь, ЮНИСЕФ, ДНР, ЛНР, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
naswevret    04.02.2021, 23:22
Оценка:  -22
naswevret
В ЛДНР есть в достаточном количестве и сыворотка и вакцина против кори,производства России.А вот у нас на"территории У",с сывороткой и вакциной против кори ОГРОМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ!И что будет,если вспышка кори вспыхнет у нас,никто не знает.Но будет очень плохо точно.
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