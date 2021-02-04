В "ЛДНР" возможна вспышка кори – ЮНИСЕФ

В ближайшие год-два оккупированному Донбассу грозит эпидемия кори из-за значительного падения вакцинации детей.

На оккупированном Донбассе наблюдается существенное падение плановой вакцинации среди детей. Это грозит тем, что в регионе может начаться эпидемия кори, сообщила председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер, пишет Укринформ.

"Мы наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звоночком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два", - заявила Сильвандер на конференции Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины.

Она подчеркнула, что сложная эпидемситуация спровоцирована военными действиями, в результате которых была уничтожена часть лечебных учреждений.

Сильвандер добавила, что международная организация несмотря ни на что будет "настаивать на важности плановой иммунизации детей от болезней, которые человечеству удалось преодолеть благодаря изобретению вакцин".

Ограничения из-за COVID-19 привели к вспышкам полиомиелита и кори – ВОЗ

Ранее сообщалось, что вакцина против кори может защитить от осложнений при коронавирусе.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet