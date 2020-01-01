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Заблокированные телеканалы иски в Верховный суд не подавали – СМИ

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Информацию об обжаловании в Верховном суде наложенных на ТВ-каналы санкций назвали "технологией власти".
С исками телеканалы зайдут "в ближайшее время"
С исками телеканалы зайдут "в ближайшее время"
khpg.org

Украинские телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, на которые ранее были наложены санкции, исков в Верховный суд не подавали, сообщается в Telegram-канале Политика Страны.

Представители заблокированных СМИ выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что не предпринимали такого шага, а данную информацию назвали "технологией власти".

"Иски поданные якобы в интересах телеканалов 112 Украина" NewsOne и ZIK являются технологией власти с целью получить в подконтрольном себе судебном процессе выгодные решения об отказе в открытии производств", - говорится в заявлении.

Отмечается, что с исками в Верховный Суд телеканалы зайдут "в ближайшее время".

В заявлении отмечается, что будет проведен открытый судебный процесс о признании противоправным Указа президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций и его отмене.

Напомним, что в четверг, 4 февраля, пресс-служба Верховного суда сообщила, что инстанции обжалован указ Зеленского о применении санкций к телеканалам. В Кассационный админсуд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ главы государства.

Напомним, что на телеканалы были наложены санкции сроком на пять лет во вторник, 2 февраля. 

Между тем, перестали работать сайты телеканалов 112, NewsOne и ZIK.
 

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Теги: Украина, телеканалы, Верховный Суд, санкции, заявление
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Источник: korrespondent.net

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