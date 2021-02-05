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В Запорожье сепаратисты агитировали за возрождение СССР

Комментариев: 4
Они действовали по заданию своих кураторов из РФ.
Подозреваемая в преступлении
Подозреваемая в преступлении
ssu.gov.ua

В Запорожье Служба безопасности Украины выявила и прекратила деятельность группы пророссийских сепаратистов. Они пропагандировали идею возрождения СССР и планировали создать фейковые органы советской власти, сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, участники группы входили в одно из радикальных пророссийских движений. Установлено, что злоумышленники хотели провести фейковые "всесоюзные выборы" для создания альтернативных органов управления всех уровней.

Конечной целью участников этого движения является восстановление СССР путем проведения "открытого волеизъявления народов".

Организатор украинской группы движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти, чтобы открыть в одном из сел Запорожской области избирательный участок для проведения фейкового волеизъявления.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 109 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что в Запорожье ликвидировали группу сепаратистов, которые расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи "русской весны".

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Теги: Запорожье, СБУ, сепаратисты
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Комментариев (4)
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GOOD_666    05.02.2021, 10:44
Оценка:  -23
GOOD_666
На форме только нац символа не хватает также один в один Мамка мясо млеко яйко давай быстро )))
GOOD_666    05.02.2021, 10:36
Оценка:  -26
GOOD_666
История повторяется ...
sjsdsa    05.02.2021, 10:30
Оценка:  -25
sjsdsa
Какой СССР, когда вашингтонские сатанисты уже практически сделали из укро-помойки Третий Рейх.
WTF2wtf    05.02.2021, 10:33
Оценка:  +1
WTF2wtf
Нах ты снова перелогинилось, говнометко-украинофоб многостаночное???
Нахyй скачи,
гниль нацистская на подсосе у военных преступников из раши ...
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