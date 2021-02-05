В Запорожье сепаратисты агитировали за возрождение СССР

Они действовали по заданию своих кураторов из РФ.

В Запорожье Служба безопасности Украины выявила и прекратила деятельность группы пророссийских сепаратистов. Они пропагандировали идею возрождения СССР и планировали создать фейковые органы советской власти, сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, участники группы входили в одно из радикальных пророссийских движений. Установлено, что злоумышленники хотели провести фейковые "всесоюзные выборы" для создания альтернативных органов управления всех уровней.

Конечной целью участников этого движения является восстановление СССР путем проведения "открытого волеизъявления народов".

Организатор украинской группы движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти, чтобы открыть в одном из сел Запорожской области избирательный участок для проведения фейкового волеизъявления.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 109 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что в Запорожье ликвидировали группу сепаратистов, которые расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи "русской весны".