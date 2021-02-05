Действующего президента готовы поддержать 16,1% избирателей - опрос

По состоянию на конец января - начало февраля 2021 года самый высокий уровень поддержки избирателей среди потенциальных кандидатов на пост Президента Украины имеет действующий глава государства Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 16,1% всех опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 30 января по 3 февраля 2021 года исследовательской компанией «Социополис».

Основными же конкурентами Владимира Зеленского в борьбе за президентский пост, согласно полученнымрезультатам , является Юрий Бойко (за него проголосовали бы 13,6% респондентов) и Петр Порошенко (имеющий 11,3% поддержки).

По данным компании «Социополис», если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце января - начале февраля 2021 года, 5% -й проходной барьер преодолели бы четыре партии. «Оппозиционную платформу - За жизнь» готовы поддержать 15,3% среди всех опрошенных, партию «Слуга народа» - 13,8%, политсилу«Европейская Солидарность» - 11,9% и «ВО «Батькивщина» - 7,0%. Электоральные рейтинги всех остальных политических партий не превышают 5% от всех опрошенных.

Опрос проводился с использованием метода личного стандартизированного маршрутизированного интервью face-to-face с 30 января по 3 февраля 2021 года (полевой этап). Всего было опрошено 1600 зарегистрированных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше за исключением жителей Автономной Республики Крым, г. Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для всего взрослого населения Украины по признакам пола, возраста и типа населенного пункта (городской населенный пункт / село). Максимальная статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 не превышает:

2,5% – для данных, близких к 50%; 2,1% – для данных, близких к 25% и 75%; 1,8% – для данных, близких к 15% и 85%; 1,5% – для данных, близких к 10% и 90%; 1,1% – для данных, близких к 5% и 95%.