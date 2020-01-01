Житель Энергодара издевался над бездомными животными

Мужчина вернул зоозащитникам одного котенка с вырванными когтями, ранениями и порезами. Ему понадобилась неотложная помощь ветеринаров.

В Запорожской области житель города Энергодар стал фигурантом уголовного производства по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 6 февраля.

Указано, что в конце января местные волонтеры, которые через соцсети пристраивают бездомных животных, обратили внимание на жителя Энергодара 1974 года рождения. Он активно откликался на объявление и забирал животных домой. Когда же таких случаев набралось более пяти, зоозащитники решили проверить, в каком состоянии содержатся животные. Однако новый хозяин отказался их показать, заявив, что они отсутствуют по разным причинам.

"Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины. Последний вел себя агрессивно и в квартиру никого не пустил. Позже он вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало, что с ним обращались жестоко. По словам зоозащитников, животное было очень истощено, с вырванными когтями, ранениями и порезами. Ему понадобилась неотложная помощь ветеринаров", – говорится в сообщении.

В итоге активисты написали заявления в полицию. В отношении мужчины открыли уголовное производство по статье о жестоком обращение с животными (ч.1 ст.299 УК Украины). Ему грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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