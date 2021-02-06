В ТРЦ Харькова ловили обезьяну

Животное могло убежать из контактного зоопарка, который находится в торговом центре Sun Mall.

В Харькове очевидцы заметили обезьяну в торговом центре Sun Mall. Животное забежало с улицы и бегало по прилавкам, сообщает МГ Объектив в субботу, 6 февраля.

На кадрах с места событий видно, как увертываясь от сотрудников магазина, обезьяна скрылась в неизвестном направлении. При этом она перевернула несколько манекенов.

По предположениям очевидцев, животное убежало из контактного зоопарка, расположенного в этом ТРЦ. Это уже не первый случай, когда из этого зоопарка сбегают животные. Беглецов обычно находят и возвращают обратно.

Ранее на этой неделе в Харькове на улице Амосова прорвало трубопровод, в результате чего кипяток залил зоомагазин в подвальном помещении. Там погибли животные.

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