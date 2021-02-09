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Шмыгаль рассказал о встрече со Столтенбергом

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Денис Шмыгаль и Йенс Столтенберг обсудили дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины.
Шмыгаль и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Шмыгаль и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом - они обсудили дальнейшие шаги Украины на пути евроатлантической интеграции. Об этом сообщает правительственный портал во вторник, 9 февраля.

По словам Шмыгаля, цель Украины - членство в НАТО, и Кабмин готов сделать все возможное для достижения этой цели.

"Мы внедряем структурные реформы, активно модернизируем сектор безопасности и обороны, усиливаем верховенство права и искореняем коррупцию. Борьба с коррупцией и судебная реформа являются первоочередным приоритетом", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, Кабин намерен усилить работу по открытости и прозрачности в сфере оборонной промышленности и будет поощрять предприятия к сотрудничеству с электронной системой публичных закупок Prozorro.

Также в 2021 году планируется одобрение межведомственного механизма выдачи украинским предприятиям так называемой Declaration of Eligibility, что позволит им предлагать и реализовывать свои товары и услуги в пределах Агентства НАТО по поддержке и поставки через Перечень поставщиков оборонной продукции (Source File).

Премьер напомнил, что в Украине приняли законы Об оборонных закупках и О разведке, которые предоставили существенный толчок практического сотрудничества Украины с НАТО.

"Важным и эффективным инструментом реализации реформ является Годовая национальная программа, которая является дорожной картой реализации евроатлантических стремлений Украины. Подготовка программы на 2021 год находится на завершающей стадии", - добавил премьер-министр.

Шмыгаль также поблагодарил НАТО за интерес и поддержку инициативы Украины по основанию Крымской платформы и пригласил Йенса Столтенберга принять участие в проведении учредительного саммита Платформы в августе 2021 года.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский "спросил" у президента США Джо Байдена, почему Украина еще не в НАТО. Зеленский рассчитывает на поддержку США в вопросах Крыма и Донбасса, а также хочет, чтобы Украина стала полноправным членом Альянса.

В свою очередь сегодня Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО. Украине нужно сосредоточиться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе, говорит Йенс Столтенберг.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Йенс Столтенберг, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Виктор    09.02.2021, 23:06
Оценка:  -2
Виктор
Мы будем в НАТО только тогда, когда государство прекратит на.бывать народ. ВР принимает одно, исполнительная власть издает Постановления противоречащие Законам против благосостояния народа. И второе - после прекращения наездов на бизнес СБУ, различных прокуратур (их больше чем магазинов) и полиции.
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