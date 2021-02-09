Шмыгаль рассказал о встрече со Столтенбергом

Денис Шмыгаль и Йенс Столтенберг обсудили дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом - они обсудили дальнейшие шаги Украины на пути евроатлантической интеграции. Об этом сообщает правительственный портал во вторник, 9 февраля.

По словам Шмыгаля, цель Украины - членство в НАТО, и Кабмин готов сделать все возможное для достижения этой цели.

"Мы внедряем структурные реформы, активно модернизируем сектор безопасности и обороны, усиливаем верховенство права и искореняем коррупцию. Борьба с коррупцией и судебная реформа являются первоочередным приоритетом", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, Кабин намерен усилить работу по открытости и прозрачности в сфере оборонной промышленности и будет поощрять предприятия к сотрудничеству с электронной системой публичных закупок Prozorro.

Также в 2021 году планируется одобрение межведомственного механизма выдачи украинским предприятиям так называемой Declaration of Eligibility, что позволит им предлагать и реализовывать свои товары и услуги в пределах Агентства НАТО по поддержке и поставки через Перечень поставщиков оборонной продукции (Source File).

Премьер напомнил, что в Украине приняли законы Об оборонных закупках и О разведке, которые предоставили существенный толчок практического сотрудничества Украины с НАТО.

"Важным и эффективным инструментом реализации реформ является Годовая национальная программа, которая является дорожной картой реализации евроатлантических стремлений Украины. Подготовка программы на 2021 год находится на завершающей стадии", - добавил премьер-министр.

Шмыгаль также поблагодарил НАТО за интерес и поддержку инициативы Украины по основанию Крымской платформы и пригласил Йенса Столтенберга принять участие в проведении учредительного саммита Платформы в августе 2021 года.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский "спросил" у президента США Джо Байдена, почему Украина еще не в НАТО. Зеленский рассчитывает на поддержку США в вопросах Крыма и Донбасса, а также хочет, чтобы Украина стала полноправным членом Альянса.

В свою очередь сегодня Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО. Украине нужно сосредоточиться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе, говорит Йенс Столтенберг.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet