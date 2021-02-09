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В Евросовете нашелся "близнец" Шмыгаля

Комментариев: 4
Пользователи соцсети заметили поразительное внешнее сходство Дениса Шмыгаля и Шарля Мишеля.
Денис Шмыгаль и Шарль Мишель провели переговоры в Брюсселе
Денис Шмыгаль и Шарль Мишель провели переговоры в Брюсселе
Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 9 февраля, обнародовал на своей странице в Facebook совместные снимки с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

На фото оба политика запечатлены в деловых костюмах. При этом Мишель надел пиджак на черный гольф, а Шмыгаль выбрал для встречи белую рубашку и красный галстук.

Образы политиков, которые имели похожие прически, небольшие бородки, были примерно одного роста и телосложения, дополняли очки. А во время встречи Мишель и Шмыгаль были в защитных масках, сняв их на время фотосессии.

"Братья-близнецы?", – отреагировали на публикацию пользователи сети

"В масках не отличишь", – прокомментировали внешнее сходство политиков подписчики.

"Может, незаметно поменяетесь?", – предложил один из комментаторов.

Cмотрите фотогалерею: В Евросовете нашелся "близнец" Шмыгаля

Напомним, что сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Украина-ЕС. Украинскую делегацию возглавлял Денис Шмыгаль. Он встретился с Шарлем Мишелем, а также провел переговоры генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, премьер-министр, Евросовет, Европейский Cоюз, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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vweasswerq    09.02.2021, 23:25
Оценка:  -23
vweasswerq
Ну вы даёте,клоуны!Как можно человека сравнивать с биомусором шмыгалём!
Lkabigeft    10.02.2021, 01:22
Оценка:  +4
Lkabigeft
С тобой мусор его никто и не сравнивал !!!))))
nelci    09.02.2021, 22:23
Оценка:  -22
nelci
Сравнивать экс. премьера Бельгии со Шмыгалем, верх не компетенции , хотя все заслуги последнего, -костюмчик научился носить.
Брюква_и_Клюква    09.02.2021, 21:19
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Тот случай, когда гожи на рожи, да по умишку непригожи
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