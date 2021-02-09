Пользователи соцсети заметили поразительное внешнее сходство Дениса Шмыгаля и Шарля Мишеля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 9 февраля, обнародовал на своей странице в Facebook совместные снимки с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

На фото оба политика запечатлены в деловых костюмах. При этом Мишель надел пиджак на черный гольф, а Шмыгаль выбрал для встречи белую рубашку и красный галстук.

Образы политиков, которые имели похожие прически, небольшие бородки, были примерно одного роста и телосложения, дополняли очки. А во время встречи Мишель и Шмыгаль были в защитных масках, сняв их на время фотосессии.

"Братья-близнецы?", – отреагировали на публикацию пользователи сети

"В масках не отличишь", – прокомментировали внешнее сходство политиков подписчики.

"Может, незаметно поменяетесь?", – предложил один из комментаторов.

Cмотрите фотогалерею: В Евросовете нашелся "близнец" Шмыгаля

Напомним, что сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Украина-ЕС. Украинскую делегацию возглавлял Денис Шмыгаль. Он встретился с Шарлем Мишелем, а также провел переговоры генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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