НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома"

Расследуют дело о продаже электроэнергии по низкой цене.

Сегодня, 10 февраля, в центральном офисе госпредприятия “Энергоатом“ детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Гео Лерос.

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По его словам, обыски проходят по делу о продаже в декабре 2020 года “Энергоатомом“ электроэнергии по низкой цене, которая не соответствовала рыночной. Покупателями стали девять компаний.

Предполагается, что это могло привести к убыткам государственного предприятия в размере около 2,4 млрд грн.

На сайтах НАБУ и “Энергоатома“ на момент написания этой новости ещё не было информации о проведении обыском в главном офисе госкомпании.

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Ранее сообщалось, что в мае 2020 года выработка атомной энергии на украинских АЭС упала до исторического минимума. Тогда временно исполняющий обязанности президента “Энергоатома“ Петр Котин заявил, что это не связано с проведением плановых мероприятий по повышению безопасности работы энергоблоков.