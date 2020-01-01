На Киевщине разоблачили схему прохождения экзамена студентами-медиками

Схему организовал бывший ректор одного из медицинских вузов, который имеет широкий круг знакомств в Минздраве и Центре тестирования.

Установлено более 60 случаев получения сертификатов об успешном прохождении тестов по мошеннической схеме Офис генпрокурора

В Киевской области правоохранители разоблачили мошенническую схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности КРОК. Об этом сообщает Офис генпрокурора в среду, 10 февраля.

Указано, что схему организовал бывший ректор одного из медицинских вузов, который имеет широкий круг знакомств в Минздраве и государственной организации Центр тестирования. У него было два помощника.

"За вознаграждение от $3 тыс. он обещал решить вопрос с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением соответствующего сертификата. Получив "заказ", экс-ректор предлагал преподавателям и студентам-отличникам за $500 составить интегрированный тестовый экзамен вместо клиента. Для этого он вместе с двумя соучастниками меняли фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента, который успешно сдавал экзамен, получал сертификат и возможность продолжения дальнейшего обучения на медицинском факультете", – говорится в сообщении.

Был установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составлял около $2 млн.

Решается вопрос уведомления о подозрении трем лицам по факту мошенничества (ч.4 ст.190 УК Украины. При обысках по месту жительства этих лиц и по месту проведения экзаменов были найдены экзаменационные работы подставных студентов, документация о проведении экзаменов, бланки сертификатов об успешном прохождении экзаменов.

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Ранее в Днепре 32 иностранных студента пришли на экзамен с поддельными паспортами. Десяти студентам удалось скрыться, а всех остальных задержали и доставили в полицию.

Также сообщалось, что в Лисичанском медицинском колледже Луганской области 23 студентам выдали фальшивые дипломы, в которых не было регистрационных номеров.

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