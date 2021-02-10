В Харькове нашли мертвым пропавшего подростка

Тело обнаружили под мостом в Шевченковском районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В Харькове поисковая группа обнаружила под мостом на Алексеевском жилмассиве тело подростка, который пропал без вести за два дня до этого. Об этом сообщает регональное управление Нацполиции в среду, 10 февраля.

Так, информация об исчезновении 15-летнего жителя Шевченковского района поступила 8 февраля около 19:00. Следователи открыли по данному факту уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

Правоохранители вместе с волонтерами осмотрели район проживания пропавшего парня и прилегающие территории, заброшенные дома, лесополосы, подвалы и чердаки. Ювенальные полицейские отработали круг его знакомых и друзей.

В итоге тело подростка нашли под мостом в Шевченковском районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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