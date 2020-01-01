ЕК выделит 2,45 млн евро для обучения украинских госслужащих

Украина и ЕС договорились запустить образовательную программу для чиновников Проект развития способности Natolin4Capacity.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ТСН

Европейская Комиссия предоставит Украине 2,45 миллиона евро на реализацию образовательной программы для госслужащих. Соответствующее письмо подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, сообщил в среду, 10 февраля, Евроинтеграционный портал.

"Украина и ЕС договорились запустить образовательную программу для государственных служащих Проект развития способности Natolin4Capacity. На реализацию проекта Европейская Комиссия выделяет грант в размере 2,45 млн евро для Колледжа Европы", - указано в сообщении.

По словам Стефанишиной, которую цитирует издание, необходимо с особой ответственностью подходить к обучению кадров украинского госаппарата.

"Выходцы Колледжа Европы являются ведущими государственным деятелями стран Европейского Союза, поэтому запуск подобной образовательной программы в Украине позволит также и нашим государственным служащим усовершенствовать свои знания по европейскому праву и экономике и, наконец, повысить потенциал украинской государственной службы в целом", - отметила вице-премьер-министр.

Как сообщалось, ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас выразил разочарование тем, что Верховная Рада не приняла законопроект, который возвращает набор сотрудников в органы государственного управления на основе заслуг.

Для чиновников сняли возрастные ограничения

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet