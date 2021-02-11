Аваков: “Полиции доверяют 40,8% украинцев”

Помочь правоохранителям готовы всего 37,4% граждан.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Национальной полиции доверяют 40,8% украинцев. Это стало известно по итогам соцопроса среди 15 тыс человек, проведенного в 24 областях. Подробности указаны на сайте МВД, они также были озвучены на трансляции брифинга.

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Согласно соцопросу, за прошедший год уровень удовлетворения населения работой полиции вырос на 6,5% При этом оказать помощь полицейскому готовы всего 37,4% украинцев, почти каждый третий.

Аваков подчеркнул, что в 2020 году полиции приходилось обеспечивать порядок в условиях карантина. Ежедневно для противоэпидемических мероприятий привлекались больше 23 тыс полицейских, пограничников, нацгвардейцев, спасателей и медработников МВД.

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Коронавирусом заболели больше 30 тыс правоохранителей, 118 из них умерли.

В свою очередь глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что помимо роста доверия к полиции в стране наблюдается и рост доверия к пограничникам. В данный момент он составляет 58%.

Ранее сообщалось, что в Украине вместо окон с решеткой в полиции будут открытые фронт-офисы.