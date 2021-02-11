Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аваков: “Полиции доверяют 40,8% украинцев”

Комментариев: 1
Помочь правоохранителям готовы всего 37,4% граждан.
Аваков: “Полиции доверяют 40,8% украинцев”
Аваков: “Полиции доверяют 40,8% украинцев”
МВД

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Национальной полиции доверяют 40,8% украинцев. Это стало известно по итогам соцопроса среди 15 тыс человек, проведенного в 24 областях. Подробности указаны на сайте МВД, они также были озвучены на трансляции брифинга.  

Читай также: Назван процент раскрываемости преступлений в Украине

Согласно соцопросу, за прошедший год уровень удовлетворения населения работой полиции вырос на 6,5% При этом оказать помощь полицейскому готовы всего 37,4% украинцев, почти каждый третий.  

Аваков подчеркнул, что в 2020 году полиции приходилось обеспечивать порядок в условиях карантина. Ежедневно для противоэпидемических мероприятий привлекались больше 23 тыс полицейских, пограничников, нацгвардейцев, спасателей и медработников МВД. 

Читай также: В Украине запустят полный цикл производства своих боеприпасов

Коронавирусом заболели больше 30 тыс правоохранителей, 118 из них умерли. 

В свою очередь глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что помимо роста доверия к полиции в стране наблюдается и рост доверия к пограничникам. В данный момент он составляет 58%.  

Ранее сообщалось, что в Украине вместо окон с решеткой в полиции будут открытые фронт-офисы.  

Поделись:
Теги: Арсен Аваков, полиция, доверие, правоохранители, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Путин-Xyйлo    11.02.2021, 13:53
Оценка:  -22
Путин-Xyйлo
Кто эти 40,8% умо лешонных ???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь