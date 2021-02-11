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20% украинцев переболели COVID и получили иммунитет – исследование

Комментариев: 2
Самая критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в Закарпатской области.
20% украинцев переболели COVID и получили иммунитет – исследование
20% украинцев переболели COVID и получили иммунитет – исследование
depositphotos.com

В Украине до 20% граждан уже переболели COVID-19 и получили иммунитет к вирусу. Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики.

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Так, считается, что количество украинцев, уже переболевших коронавирусом, держится на уровне от 13% до 20%. Среди медработников данный показатель зафиксирован на уровне в 13,4%.

Согласно анализу, в стране наблюдается один из самых низких показателей новых COVID-случаев, но в это же время Украина входит в пятерку европейских стран с самой критической ситуацией. Последнее происходит из-за высокого показателя положительных случаев среди всех протестированных людей. Речь идет о 18%.

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При этом, за прошедшую неделю из больниц было выписано столько же людей, сколько госпитализировали. Нагрузка на медучреждения также находится на высоком уровне, около 40% мест для пациентов с коронавирусом постоянно заняты.

“Именно этот ресурс украинской системы здравоохранения и является наиболее уязвимым“, – сказал старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко.

Наиболее критическая ситуация с COVID-19 наблюдается в Закарпатской области. Черновицкая и Ивано-Франковская области находятся в зоне риска.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Украине 40 млн евро на COVID-вакцинацию.

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Теги: коронавирус, Украина, COVID-19, больницы, иммунитет
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Комментариев (2)
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nelci    11.02.2021, 20:09
Оценка:  -22
nelci
Хорошая новость, без вакцинации, по цыганскому варианту, выживут сильнейшие , что не только улучшит здоровье нации, но и ослабит нагрузку на систему здравоохранения !
Брюква_и_Клюква    11.02.2021, 20:20
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Это как у тебя на деревне, Бес. Выживают только педерасты с расшаренной прямой кишкой.
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