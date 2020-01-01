Под Киевом выявили незаконно изготовленное топливо на 17 млн гривен

Хранение и сбыт нелегального горючего осуществлялся в собственной сети АЗС и только за наличные.

Под Киевом нашли незаконно изготовленного топлива на 17 млн гривен

В Киевской области выявили 600 тонн незаконно изготовленного топлива стоимостью 17 млн гривен. Об этом сообщает ГФС в четверг, 11 февраля.

Группа лиц занималась продажей незаконно изготовленного топлива. Хранение и сбыт нелегального горючего происходил в собственной сети АЗС и на складах, которые принадлежали злоумышленникам.

"Документально покупка горючего осуществлялась у нескольких обществ. После чего нелегальное топливо сбывалось физическим лицам и другим субъектам хозяйственной деятельности за наличные без соответствующих документов", - сказано в сообщении.

В ходе обысков выявили более 600 тонн горюче-смазочных материалов, ориентировочная стоимость которых составляет около 17 млн гривен. На данный момент расследование продолжается.

Напомним, что ранее на Львовщине глава района потребовал взятку дизтопливом. В служебном кабинете председателя РГА правоохранители изъяли талоны на горючее, которые он получил в качестве взятки.

Также сообщалось, что в Одессе разоблачили массовое хищение топлива на Укрзализныце. В состав организации, занимающейся хищениями, входили также два депутата сельсоветов Одесской области.

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