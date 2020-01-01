Взрывы в Сватово: двум военнослужащим объявили подозрения

В результате пожара на армейских складах в Сватово государству нанесен ущерб на сумму более 18 млн гривен.

Последствия пожара и взрывов на арсенале в Сватово Офис генпрокурора

Двум военнослужащим сообщено о подозрении в деле об уничтожении военного имущества в результате взрывов на артиллерийских складах в городе Сватово Луганской области в октябре 2015 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 11 февраля.

По данным следствия, военнослужащие подозреваются в нарушении управляющих документов и расположении подчиненных им подразделений в непосредственной близости к складу ракетно-артиллерийского вооружения сектора А в Сватово. Также они не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы военной техники на нормативно-установленных расстояниях друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.

"В результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово, что привело к детонации боеприпасов. Государству нанесено более 18 млн грн имущественного вреда", – говорится в сообщении.

Военнослужащим выдвинуто подозрение в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.425 УК Украины).

Напомним, вечером 29 октября 2015 года вспыхнул пожар на складах с вооружением неподалеку от Сватово. Там хранилось почти 3,5 тысяч тонн боеприпасов.

Пожар ликвидировали через сутки, однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрывы. Полностью огонь удалось побороть 2 ноября.

В результате пожара погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.

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