В ОП рассказали о визите Зеленского на передовую

Вместе с Владимиром Зеленским на Донбассе побывали послы из шести стран, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией.

Президент Владимир Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал возле контактной линии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 11 февраля.

Зеленский и дипломаты ознакомились с текущей ситуацией в зоне ООС, условиями службы и проживания военнослужащих.

Вместе с Зеленским передовую посетили Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, Посол Германии Анка Фельдгузен, Посол Великобритании Мелинда Симмонс, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, Посол Канады Лариса Ґаладза, Посол Швеции Тобиас Тиберг.

"Очень важно, чтобы послы дружественных и партнерских стран видели собственными глазами, что происходит на Донбассе и какие последствия вызвала война. Западные дипломаты должны получить из первых уст правдивую информацию о том, как Украина выполняет взятые на себя обязательства по установлению режима прекращения огня, которого не придерживается противоположная сторона", - подчеркнул Зеленский.

"Сохранение режима прекращения огня является наиболее важным. Любые переговоры дальше невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не являются в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организована. Это профессиональные убийцы, которые именно для этого сюда приезжают", - добавил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

В свою очередь полос Франции уже выразил свою поддержку Украине.

"С президентом Зеленским мы целый день провели на линии соприкосновения. Полная мобилизация Франции для разблокировки переговоров по Донбассу в рамках нормандского формата и минского процесса. Мир должен вернуться в Украину", - подчеркнул Этьен де Понсен.

Ранее в ОБСЕ признали, что переговоры ТКГ по Донбассу зашли в тупик. В ОБСЕ приветствовали присоединение к процессу политических советников нормандской четверки.

Зеленский описал формат выполнения "Минска"

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet