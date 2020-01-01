Более трех млн. украинцев, проживающих на Донбассе, нуждаются в гупомощи

На линии разграничения на Донбассе растет число горячих точек и людей, которые нуждаются в помощи, констатируют в ООН.

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам развития мира Розмари ДиКарло отметила ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе. По ее мнению, для этого есть две причины - пандемия и изменение политики безопасности. Об этом в четверг, 11 февраля, передает Голос Америки.

ДиКарло подчеркнула, что в последнее время количество обстрелов вдоль контактной линии значительно возросло.

"Мы очень обеспокоены увеличением количества горячих точек. Этот опасный тренд должен быть остановлен", - сообщила ДиКарло во время заседания Совета ООН по случаю шестой годовщины подписания Минских соглашений.

Также, Родни Хантер, политический координатор Постоянного представительства США при ООН в своей речи напомнил о том, что Россия аннексировала Крым и подстрекала конфликт на Донбассе.

"Россия с одной стороны блокирует прогресс в дипломатических переговорах, а с другой тренирует, обеспечивает оружием и финансированием воинские формирования и поддерживает самопровозглашенную» власть", - отметил он.

Он подчеркнул, что такие действия привели к гибели более 13 тысяч человек, 1,5 млн были вынуждены покинуть свои дома и 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи. Хантер также добавил, что США очень обеспокоены тем, что Россия и ее приспешники создают препятствия для работы гуманитарных организаций и мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что ранее в ООН выступили с призывом по Донбассу. Организация призывает разблокировать движение на линии разграничения и открыть неработающие пункты пропуска.

Также сообщалось, что Зеленский посетил передовую на Донбассе. Президент ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения.

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