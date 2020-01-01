55% украинцев запланировали подарки на День св. Валентина

За последние годы стало больше украинцев, которые дарят подарки.

В 2021 году 55% жителей Украины планируют дарить подарки на День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, свидетельствуют данные нового опроса Социологической группы “Рейтинг“.

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов на День святого Валентина

Чаще планируют дарить подарки украинцы в возрасте 18-35 – 69%. Причем чаще всего подарки покупают мужчины, а не женщины.

За последние два года количество украинцев, которые дарят подарки на День святого Валентина, увеличилось на 6%.

Для 43% украинцев важнее быть любимыми, еще 38% - любить самим. Для молодежи, мужчин, а также людям, находящимся в отношениях менее 3-х лет важнее любить самим. Но женщины больше предпочитают быть любимыми.

Читай также: День святого Валентина: 10 красивых историй о любви

Ранее мы рассказали о том, какие подарки в Украине принято дарить на День святого Валентина и про историю появления этого праздника.