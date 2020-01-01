В Харькове в общежитии умерла 16-летняя спортсменка

Местные Telegram-каналы пишут, что девушка нюхала освежитель воздуха, но в полиции говорят об отравлении пока неустановленным веществом.

В общежитии Харьковского республиканского лицея-интерната спортивного профиля скончалась 16-летняя призерка Украины по толканию ядра. Об этом заявил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в области Сергей Чиж на брифинге, сообщает Укринформ в пятницу, 12 февраля.

Как пояснил Чиж, девочка, учившаяся в 11 классе, вдыхала вещество, которое пока не установлено.

"Фактически, следствие установило и внесло уголовное производство, что это был несчастный случай", - пояснил Чиж.

При этом смерть отрабатывают как умышленное убийство, поскольку девушке было 16 лет. Как добавили в полиции, покойная была победительницей украинских соревнований по толканию ядра.

Кроме того, открыто производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья, повлекшем смерть потерпевшего.

"Мы еще дадим оценку действиям должностных лиц этого лицея, воспитателям - как они учили, как они смотрели. Что к этому привело - спортивный лицей, спортсменка, а занималась таким", - сказал Чиж.

Уточняется, что девушка родом из другой области, а в Харьков переехала вместе с матерью, жила в общежитии лицея.

Отметим, что ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что вечером 9 февраля в республиканском СпортЛицее умерла от интоксикации девушка, которая вдыхала освежитель для воздуха. Ей вызвали скорую, но спасти жизнь не удалось, медики констатировали смерть сразу в общежитии.

Напомним, что ранее на Донбассе подросток подорвался при попытке распилить боеприпас. Пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями в хирургическое отделение больницы в состоянии средней тяжести.

Также сообщалось, что под Днепром подросток устроил стрельбу в маршрутке. Находясь в салоне автобуса парень выстрелил в окно, после чего осколок стекла ранил его приятеля в глаз.

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