В Николаеве присваивали деньги за ремонт двигателей поездов УЗ

Подрядчик в сговоре с чиновниками выполнил только косметический ремонт двигателей, а присвоил за это 2,5 млн грн.

В Николаеве присваивали деньги, осуществляя фиктивный ремонт двигателей для поездов Укрзализныци. Об этом сообщает СБУ в пятницу, 12 февраля.

Согласно договору, подрядчик должен был полностью отремонтировать узлы и агрегаты. Но в сговоре с должностными лицами госпредприятия он выполнил только косметический ремонт двигателей для регионального филиала Одесской железной дороги.

Как подтвердила экспертиза, после ремонта в двигателях остались старые блоки, которые должны были заменить на новые согласно договору. Задокументированы и другие факты невыполнения работ. Это могло привести к выводу из строя поездов и потенциальным чрезвычайным ситуациям на железной дороге.

Правоохранители говорят, что ориентировочно в ходе схемы было присвоено 2,5 миллиона гривен бюджетных средств.

Теперь наложен арест на фиктивно отремонтированные узлы и агрегаты, которые уже установили на дизель-поезда депо Николаев.

Напомним, что ранее в Укргидроэнерго присвоили имущества на 32 миллиона гривен. Материалы, предназначенные для берегоукрепления реки, исчезли - силовики обнаружили недостачу щебня и камней скалистых пород.

Также сообщалось, что в Черноморском морском пароходстве нанесли 17 млн грн ущерба государству. Управляющий санацией продал имущество компании, расположенной в рекреационной зоне Одессы, по заниженной стоимости.

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