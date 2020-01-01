Журналистов на Столичном рынке избили участники стрельбы в Броварах

На съемочную группу издания Большой Киев 6 февраля набросились охранники Столичного рынка и применили физическую силу на глазах у покупателей. По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов со стороны охранников рынка полиция Киевской области уже открыла уголовное производство. Дело на контроле у ​​Департамента защиты интересов общества и МВД Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает

Уже несколько лет за рынок ведется настоящая война с криминальными эпизодами и участием одиозных политиков из окружения Януковича.

Строительство рынка общей площадью 160 га началось в 2010 году. В этот же период в Украине к власти пришел Виктор Янукович. В 2012 году рынок к рукам прибрал известный криминальный олигарх окружения Юрий Иванющенко, более известный как Юра Енакиевский. Именно тот Иванющенко, который до сих пор официально находится в розыске МВД.

Рынок перешел в его косвенные активы по классической схеме через подставных лиц и оффшорные компании, в которых сложно определить конечного собственника.

Несколько лет назад рынок переоформили на украинца Александра Стельмаха - человека из пула все того же Иванющенко. Впрочем, на последнего уже завели уголовное дело. После Стельмаха директором рынка становится Рустам Абдукадыров - известная персона в криминальных кругах. Последний раз его бойцы засветились во время перестрелки в Броварах за передел рынка маршрутных перевозок. Вскоре после перестрелки именно охранная группировка Абдукадырова штурмовала прямо на Столичном рынке спецназ полиции.

Сам Абдукадыров - человек Армена Саркисяна или Армена Горловского, который печально прославился после поставки титушок во время событий на Майдане.

После назначения директором, Рустем Абдукадыров и номинальный владелец 54% доли рынка Столичный Александр Стельмах (также человек Иванющенко) разработали схему, по которой фактически перевели всю деятельность от реального собственника имущества - ООО “Рынок сельскохозяйственной продукции Столичный“ на прокладку - ООО “Продовольственный хаб Столичный“.

Благодаря выведению средств через прокладку рынок Столичный был сознательно доведен до банкротства в 2020 году. Так Юрий Иванющенко устанавливает единоличный контроль над рынком.

Сейчас даже те кредиторы, кто инвестировал в строительство Столичного и отсуживает часть объектов на рынке, не могут пользоваться имуществом, поскольку Минюст во главе с министром Денисом Малюськой выступает на стороне администрации Столичного.

Свое мнение об этом конфликте высказал представитель организации Правый сектор. Активисты устроили бессрочную акцию у въезда к рынку:

«Почему мы митингуем именно здесь? Надо же с чего-то начинать. А рынок Столичный - основной источник дохода “Енакиевской“ группировки президента-беглеца. Все это время за пределы нашего государства выкачиваются деньги (в том числе через черный нал поборов с предпринимателей-продавцов) и не исключено, что они идут именно на финансирование донецкого сепаратизма. Ведь крупнейшие бизнес-активы Иванющенко всегда были сосредоточены именно в этом регионе. Требуем от правоохранительных органов проверить законность завладения рынком соратником Януковича!» - прокомментировал координатор Правого сектора в Киеве Юрий Гуренко.

Администрация рынка Столичный пока отказалась предоставить комментарий по поводу нападения на съемочную группу и конфликта относительно прав владения рынком. Стоит отметить, что сразу после избиения руководитель охраны передал представителю издания Большой Киев контактный номер, по которому спикер рынка по имени Виктория сообщила, что журналисты не правы и смысла общаться она не видит.