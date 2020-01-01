Зеленский прибыл с визитом в ОАЭ

Результатом визита Зеленского станет углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ, отметили в Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в ОАЭ. Об этом сообщил Офис президента в субботу, 13 февраля.

"Президент и первая леди Украины прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля. Эти два дня будут насыщены важными встречами, результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

В свою очередь первая леди в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы.

Напомним, на этой неделе Владимир Зеленский стал одним из первых, кто поздравил ОАЭ с историческим успехом – Эмираты стали пятой страной в мире, чей космический аппарат достиг Марса.

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