Зеленский назвал ОАЭ ключевым партнером Украины

Киев и Абу-Даби ставят на повестку дня все более амбициозные проекты, отметил глава государства.

Двусторонние отношения между Украиной и ОАЭ характеризуются как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Эта страна – один из ключевых партнеров Киева на Ближнем Востоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM), сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 февраля.

"ОАЭ – один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики", – сказал Зеленский.

Он отметил, что страны постепенно движутся "к расширению горизонтов наших отношений благодаря постановке на повестку дня все более амбициозных проектов".

"Уже сейчас я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Свидетельством этого являются экономические показатели, в частности двустороннего товарооборота, состояние договорно-правовой базы (более 30 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве), культурно-гуманитарное сотрудничество", – добавил Зеленский.

Он также отметил "невероятные усилия Эмиратов" в борьбе с коронавирусом и поблагодарил за предоставление гуманитарной помощи Украине для противостояния COVID-19.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл в ОАЭ с официальным визитом, который продлится 14-15 февраля. Результатом переговоров должно стать углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов.

Напомним, на этой неделе Владимир Зеленский стал одним из первых, кто поздравил ОАЭ с историческим успехом – Эмираты стали пятой страной в мире, чей космический аппарат достиг Марса.

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