Понравившееся животное можно забрать к себе в семью из "Центра защиты животных" города Житомир.

Украинские военные снялись в фотосессии с бездомными животными, чтобы помочь им обрести жилье и семью. Десантники надеются, что снимки подтолкнут общество к мысли о необходимости защиты животных. Об этом пишет Житомир.инфо.

Фотосессия состоялась в житомирском КП "Центр защиты животных". В ней приняли участие военнослужащие 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ в компании с девятью собаками и котенком.

Отмечается, что пока животным не дают постоянных имен, но свои условные прозвища они уже получили: Лилу, Гермиона, Жорик, Сильвио, Лариель, Дина, Лагерта и Вольт, Мотя и котенок.

Cмотрите фотогалерею: Украинские военные помогают бездомным животным найти дом

Ранее украинские знаменитости приняли участие в съемках для благотворительного календаря #takeapetua.

Напомним, австралийские пожарные ежегодного снимаются с животными для благотворительного календаря.

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