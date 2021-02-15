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Порошенко прибыл в Раду на Range Rover с закрашенной буквой номера

Комментариев: 6
Журналисты отметили, что на такой шаг обычно идут, чтобы не платить штрафы за нарушения ПДД.
Водитель от общения с журналистом отказался
Водитель от общения с журналистом отказался
PavlovskyNews

Автомобиль бывшего президента Петра Порошенко уличили в нарушении правил ПДД. Журналисты заметили, что на номере Range Rover, на котором политик прибыл на Согласительный совет ВР, закрашена первая буква.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

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При этом на заднем номере все буквы присутствуют. От общения водитель автомобиля отказался.

“Петр Порошенко прибыл на Согласительный совет ВР на автомобиле с закрашенной белым цветом первой буквой номера на лицевой стороне. Обычно так делают, чтобы не приходили штрафы за нарушение скорости“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали об автопарке экс-президента. Оказалось, что Петр Порошенко является поклонником таких марок - Mercedes и Jaguar. 

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Теги: Петр Порошенко, Range Rover, номер, Рада
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Комментариев (6)
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colavova    15.02.2021, 15:02
Оценка:  0
colavova
так ватные журналюги сами и закрасили, щоб высосать сенсацию)))
Vixerunt    15.02.2021, 14:53
Оценка:  +2
Vixerunt
Так обычно делают что б журна_шлюхи и папараци не приставали своей проф. слежкой.
РухНС    15.02.2021, 14:40
Оценка:  -3
РухНС
Это отродие из-за копейки удавится. Не царское дело штрафы платить.
mrexxohh    15.02.2021, 14:01
Оценка:  -22
mrexxohh
Этот пузатый пидop чувствует себя абсолютно безнаказанным.И имеет на это полное право.Ведь клоун-его лучший кентяра.
WTF2wtf    15.02.2021, 14:10
Оценка:  +5
WTF2wtf
Что тут забыло штатное антиукраинское быдло-говномет оккупантов из раши?
Дорогу нахyй потеряло,
Boxerogos-Tratarog- УкраинаЦэБурунди-Редкий- Антибес-НеистовыйГун- КудлатцйКыць-КульныйПэрэць- ВолодяГрОЙсман-ШоколадныйБох?
GOOD_666    15.02.2021, 13:52
Оценка:  -22
GOOD_666
Правила для челеди ане для королей ))
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