Порошенко прибыл в Раду на Range Rover с закрашенной буквой номера
Автомобиль бывшего президента Петра Порошенко уличили в нарушении правил ПДД. Журналисты заметили, что на номере Range Rover, на котором политик прибыл на Согласительный совет ВР, закрашена первая буква.
Об этом сообщает PavlovskyNews.
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При этом на заднем номере все буквы присутствуют. От общения водитель автомобиля отказался.
“Петр Порошенко прибыл на Согласительный совет ВР на автомобиле с закрашенной белым цветом первой буквой номера на лицевой стороне. Обычно так делают, чтобы не приходили штрафы за нарушение скорости“, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали об автопарке экс-президента. Оказалось, что Петр Порошенко является поклонником таких марок - Mercedes и Jaguar.
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