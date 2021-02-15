Порошенко прибыл в Раду на Range Rover с закрашенной буквой номера

Журналисты отметили, что на такой шаг обычно идут, чтобы не платить штрафы за нарушения ПДД.

Водитель от общения с журналистом отказался PavlovskyNews

Автомобиль бывшего президента Петра Порошенко уличили в нарушении правил ПДД. Журналисты заметили, что на номере Range Rover, на котором политик прибыл на Согласительный совет ВР, закрашена первая буква.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

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При этом на заднем номере все буквы присутствуют. От общения водитель автомобиля отказался.

“Петр Порошенко прибыл на Согласительный совет ВР на автомобиле с закрашенной белым цветом первой буквой номера на лицевой стороне. Обычно так делают, чтобы не приходили штрафы за нарушение скорости“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали об автопарке экс-президента. Оказалось, что Петр Порошенко является поклонником таких марок - Mercedes и Jaguar.