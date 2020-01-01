Проверить сердце в Украине можно бесплатно - НСЗУ

В более 68% случаев смерти причиной являются сердечно-сосудистые заболевания.

Исследования сердечно-сосудистой системы, электрокардиограмма и анализ крови на холестерин заложены в гарантированный пакет первичного звена. Поэтому проверить сердце в Украине можно бесплатно. Об этом сообщает НСЗУ в понедельник, 15 февраля.

Симптомами проблем с сердцем являются боль и неприятные ощущения в области грудины, одышка, отеки, головокружение, головная боль, нарушения ритма или частоты сердечных сокращений, - говорится в сообщении

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После диагностики сердечно-сосудистого заболевания врач может выписать рецепт на “Доступные лекарства“. В НСЗУ подчеркнули, что на сегодня в программу внесено 219 препаратов.

“При необходимости семейный врач выписывает электронное направление к кардиологу, а также на проведение дополнительных исследований и анализов, например, УЗИ сердца. Эти медицинские услуги для пациента также являются бесплатными“, - говорится в сообщении.

Какие услуги бесплатны для пациента с инфарктом или инсультом

диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования,

проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте),

круглосуточный мониторинг в реанимации,

медицинская реабилитация в остром периоде,

лекарства Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы,

лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты),

питание в стационаре.

Ранее были названы стоматологические услуги, которые должны быть бесплатными. Протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в пакет бесплатных услуг.