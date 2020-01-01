Довыборы в Раду: зарегистрированы восемь кандидатов в нардепы

Большинство кандидатов намерены побороться на мандат в избирательном округе №87 на Прикарпатье.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже восьмерых кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте ЦИК в понедельник, 15 февраля.

"ЦИК зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года от политической партии Партия Шария", – сообщает пресс-служба ЦИК.

При этом комиссия отказала Руслану Токарю в регистрации кандидатом от партии Справедливая страна в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Основная причина для отказа – невнесение денежного залога в размере, указанном в законе. Кроме того, были другие нарушения, на которые ЦИК обратила внимание в своем решении.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала семерых кандидатов в народные депутаты: Викторию Шилову (партия Держава) – в ОИО №50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко (За майбутне), Марусю Звиробий (Елена Самбул (Биленька) от Евросолидарности, Руслана Зозулю (партия Розвиток и Добробут), Руслана Кошулинского (ВО Свобода) и Юрия Юрченко (Нова демократия) – в ОИО №87.

Как известно, ЦИК назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народных депутатов в округах №87 и №50.

Также сообщалось, что стало известно, когда завершатся местные выборы в Украине.

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