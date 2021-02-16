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Уровень антисемитизма в Украине не изменился – отчет

Комментариев: 1
Увеличилось количество проявлений антисемитизма в соцсетях.
Ханукия в Киеве
Ханукия в Киеве
radiosvoboda.org

В 2020 году в Украине зафиксировали 49 случаев прямого антисемитизма (без учета проявлений антисемитизма в социальных сетях). Это на 12% меньше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные отчета Объединенной еврейской общины Украины.

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Объединенная еврейская община Украины считает снижение на 12% случаев антисемитизма статистической погрешностью, и поэтому сделала вывод, что уровень антисемитизма в нашей стране остался без изменений.

В 2020 году в Украине доля бытовых случаев антисемитизма не выросла, даже учитывая социальную напряженность вокруг пандемии COVID-19 и паломничества в Умань хасидов.

Между тем, в прошлом году в нашей стране зарегистрировали пять случаев физического насилия, и увеличилось количество проявлений антисемитизма в социальных сетях.

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Напомним, 10 декабря 2020 года в Киеве на Контрактовой площади вандал повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион считает инцидент с ханукией актом антисемитизма.

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Теги: Украина, антисемитизм
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Комментариев (1)
толян04    16.02.2021, 10:51
Оценка:  -22
толян04
какой может быть антисимитизм в сране которой начиная от преза и заканчивая верховной зрадой одни обрезанцы?!)))
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