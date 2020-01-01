В Кременчуге копы за ногу поймали выпрыгнувшего с балкона высотки мужчину

Полицейские буквально на лету словили мужчину, который пытался прыгнуть с седьмого этажа.

В городе Кременчуг Полтавской области патрульные полицейские спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть с седьмого этажа. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Женщина сообщила, что сожитель ссорится и оскорбляет ее. На месте копы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и внезапно выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть.

Патрульные успели среагировать: Сучков, почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал обоих.

Правоохранители передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение.

Ранее в Киеве в последнюю секунду полицейскому удалось схватить прыгнувшую с балкона женщину.

А в Запорожье женщина висела на последнем этаже девятиэтажного дома. Очевидцы сняли на видео спасение женщины.

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