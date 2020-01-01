Шмыгаль пообещал украинцам дешевые авиаперевозки

Министерству инфраструктуры поручили разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков, что должно обеспечить украинцам доступ к доступным авиаперевозам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль планирует обеспечить украинцев доступом к качественным и дешевым авиационным перевозкам. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Глава Кабмина подчеркнул, что финансовая состоятельность и стабильность работы отечественных авиакомпаний является гарантией таких авиаперевозок для украинцев, увеличения туристического спроса, а также стимулом для развития экономики в целом.

"Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги", - цитирует пресс-служба его слова.

Отмечается, что премьер дал поручение Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что Украина почти единственная в Европе не поддержала авиакомпании в период коронакризиса.

Напомним, что в прошлом году число полетов в Украине сократилось в два раза. Внутренние полеты в прошлом году упали на 31,5%, международные на 57,7%, а транзитные на 63,2%.

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