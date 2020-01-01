В детсаду Луцка воспитатель заклеила ребенку рот скотчем - СМИ

Слишком активного и крикливого ребенка воспитательница решила "припугнуть", заявив, что заклеит ему рот скотчем. Однако родители считают, что женщина от слов перешла к делу.

В Луцке в детском саду №37 воспитательница заклеила четырехлетнему мальчику рот скотчем, а на остальных малышей поднимала руку. При этом педагог говорила детям, что это "секрет", сообщает местное издание Конкурент.

О физическом насилии родители узнали, увидев царапины и ссадины у детей.

Заведующая дошкольным учреждением Валентина Винник утверждает, что у 56-летнего воспитателя 30 лет безупречного педагогического стажа. И таких ситуация в вверенном ей детсаду никогда не случалось.

Между тем, в управлении образования Луцкого городского совета не опровергают в истории с ребенком скотч. Однако, по мнению чиновников, воспитательница просто припугнула им слишком активного ребенка.

"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он (мальчик, - ред.) очень шумел, очень кричал... И воспитательница, держа скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею рот". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", - заявила начальник управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко.

Она добавила, что воспитательницу уволят, но не исключено, что просто переведут в другой детский садик, чтобы позволить ей доработать до пенсии.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине в детском саду ребенка "втрясли" в штаны.

Добавим, что в Запорожье владелицу нелегального детского сада, подозреваемую в убийстве годовалой девочки, взяли под стражу.



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