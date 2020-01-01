Зеленский назвал суды большой проблемой украинцев

Судебная система в Украине, по мнению главы государства, на сегодняшний день является одной из самых больших проблем граждан.

Президент Владимир Зеленский считает, чтоукраинская судебная система нуждается в реформе, а доверие общества к судебной ветви власти должно повыситься. Об этом он сказал на совещании в Офисе президента в четверг, 18 февраля, сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что встреча была посвящена презентации Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

"Судебная система в Украине на сегодняшний день является одной из самых больших проблем. Прежде всего - для обычных украинцев, которые не имеют надежды на справедливость в судах и не чувствуют защиты судебной системы. Но есть и проблемы другого характера - как привлечение инвестиций, имидж Украины. На судебной реформе подчеркивают все международные партнеры Украины, и нам нужно ее сделать ", - сказал Зеленский.

Участники встречи договорились, что в ближайшее время соберется комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте Украины.

Также они обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей, запуск Суда интеллектуальной собственности, который должен стать площадкой для введения полноценного электронного судопроизводства на базе Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Кроме того, на совещании детально обсудили введение института суда присяжных.

"Этой законодательной инициативой мы прежде всего заботимся о справедливости через привлечение людей к правосудию. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно", - подчеркнул Зеленский.

В совещании приняли вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин и народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас.

Главная цель Стратегии - установление основных направлений политики и приоритетов дальнейшего совершенствования законодательства Украины о судоустройстве, статусе судей и судопроизводство во взаимосвязи и взаимодействии с другими институтами правосудия.

Напомним, в феврале Зеленский внес в Раду три законопроекта по судебной реформе.

Перед этим послы G7 на встрече с Зеленским обсуждали реформы судебной системы и СБУ.

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