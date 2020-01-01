Житель Киевщины поджег почту и украл 300 тысяч гривен

Деньги хранились в сейфе и предназначались для выплат пенсий. Дома у подозреваемого обнаружили не только похищенную сумму, но и каннабис.

В поселке Глеваха Фастовского района Киевской области подожгли здание почты и украли из сейфа более 300 тысяч гривен. Злоумышленником оказался местный житель, сообщает пресс-служба полиции региона.

"Во время осмотра правоохранители выяснили, что огонь повредил комнату, в которой находился сейф. По словам руководителя почты, в сейфе находилась крупная сумма денег, которая была предназначена для выплаты пенсий и социальных выплат жителям поселка Глеваха. На момент осмотра он был открыт и пуст", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось выяснить личность злоумышленника и задержать его. Любителем чужих денег оказался 24-летний местный житель, уже попадавший в поле зрения полиции.

В преступлении подозреваемый сознался. Дома у фигуранта нашли похищенные деньги, а также наркотическое вещество каннабис.

Мужчина задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. После окончания следственных действий деньги вернут законным владельцам.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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