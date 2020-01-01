Зеленский назвал дедлайн для членства Украины в ЕС

Глава государства считает, что членство Украины в Евросоюзе - вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия.

Вступление Украины в Европейский союз перестало быть гипотетическим и должно решиться до конца десятилетия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на прошедшем в четверг, 18 февраля, заседании по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, сообщает пресс-служба ОП.

В частности, во время заседания обсуждались вопросы выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, ее обновления, а также интеграции в рынки ЕС и Единое цифровой рынок Евросоюза.

"Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия", - говорится в сообщении.

Также на встрече речь шла о формировании и продвижение положительного имиджа Украины в мире.

"Украина - авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам", - отметил Зеленский.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его ведомство также будет заниматься защитой прав и интересов Украины за рубежом, сохранением национальной идентичности, обеспечением внешнеэкономических интересов государства средствами экономической дипломатии.

Также обсуждалось обеспечение международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.

Ранее стало известно, что ЕС не согласен менять Соглашение об ассоциации с Украиной. В ЕС официально согласились "пересмотреть" Соглашение, но не давали согласия на внесение изменений.

Напомним, в январе ЕС ограничил экспорт вакцин, однако для Украины было сделано исключение.

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