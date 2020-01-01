Президент выступил за принятие закона о нацменьшинствах

Закон урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым принятие в закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент отметил, что урегулирование статуса национальных меньшинств поможет защитить их права, способствовать укреплению украинского общества и защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Также соответствующая законодательная инициатива сделает нацменьшинства в Украине равноправными.

"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - подчеркнул президент.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, такой законопроект поможет Украине на международной арене, в частности, в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.

Напомним, ЕС призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии и принять закон о национальных меньшинствах.

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