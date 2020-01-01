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Пентагон выступил за наращивания военной мощи Украины

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Минобороны США поддерживает наращивание потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от агрессии.
Ллойд Остин переговорил с Андреем Тараном
Ллойд Остин переговорил с Андреем Тараном

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны Украины Андреем Тараном укрепление стратегического партнерства между двумя странами, сообщает пресс-служба Минобороны США.

"Министр обороны Остин подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность", - говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что Остин также подчеркнул необходимость сохранения Украиной прогресса в проведении оборонных реформ.

В свою очередь министр Таран "выразил благодарность за постоянную поддержку США и подчеркнул свою приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО".

Также сообщалось, что Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI).

Напомним, Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. 

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Теги: США, Украина-США, Пентагон, Минобороны, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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