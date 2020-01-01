Зеленский обсудил стратегию реинтеграции Донбасса

Глава государства также дал распоряжения по укреплению украинской армии, в частности, по повышению зарплат всем категориям военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский утром в субботу, 20 февраля, провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развитию мощной системы нацбезопасности и обороны. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Отмечается, что участники совещания обсудили стратегию реинтеграции временно оккупированных территорий и развитие мощной системы национальной безопасности и обороны. В частности, подчеркивалось, что инструменты безопасной реинтеграции должны включать создание международной коалиции для поддержки усилий Украины по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках.

Также сообщается, что на совещании глава государства дал ряд поручений Минобороны.

Для укрепления украинской армии и доведения ее функционирования до норм и стандартов НАТО президент поручил Министерству обороны разработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, а также сроки развития профессиональной армии.

Зеленский настоял на обеспечении всех категорий военнослужащих Вооруженных сил высокой зарплатой. Он также призвал выработать четкую программу обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Кроме того, на совещании обсудили развитие стратегических отраслей промышленности. Глава государства поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере и предоставить план развития космической отрасли Украины.

Напомним, минувшей осенью Зеленский озвучил планы по реинтеграции Донбасса, которая будет включать амнистию.

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