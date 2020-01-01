Синоптики рассказали, сколько продержится потепление в Украине

Скоро опять похолодает.

Потепление в Украине продлится минимум три дня, до следующей среды, 24 февраля. Об этом проинформировал "Укргидрометцентр".

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В понедельник, 22 февраля, в Украине будет тепло, во всех регионах "плюсовая температура". В южных областях до 9 градусов тепла, а на западе страны – до 11 градусов тепла. Снег ожидают только в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

23 февраля в Украине немного похолодает. На западе будет тепло, а на востоке морозы - от -1 до -6 днем, а ночью до -11. В центральных областях днем -1+5, а ночью -1-4 градусов.

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24 февраля в Украине ожидается похолодание. В восточных областях синоптики ждут снегопады и морозы до -9 днем и до -14 ночью. Но в западных регионах будет солнечно и тепло, днем до +10 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что в 2021 году не будет теплой весны. Ожидается много дождей. Настоящее тепло придет только в мае.