Украинские военные ответили на обстрел на Донбассе

О факте нарушения режима прекращения огня на Донбассе украинские военные сообщили наблюдателям ОБСЕ.

В воскресенье, 21 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник осуществил несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

О факте нарушения режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.