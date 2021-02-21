Украинские военные ответили на обстрел на Донбассе
О факте нарушения режима прекращения огня на Донбассе украинские военные сообщили наблюдателям ОБСЕ.
В воскресенье, 21 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщили в пресс-центре ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник осуществил несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.
На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.
О факте нарушения режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, что в Минобороне связывают обострение и провокации в зоне операции Объединенных сил на Донбассе с недавними решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях.
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