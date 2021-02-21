Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинские военные ответили на обстрел на Донбассе

Комментариев: 1
О факте нарушения режима прекращения огня на Донбассе украинские военные сообщили наблюдателям ОБСЕ.
Обстрелы на Донбассе
Обстрелы на Донбассе
 
В воскресенье, 21 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщили в пресс-центре ООС.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник осуществил несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.
 
На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.
 
О факте нарушения режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
 
Напомним, что в Минобороне связывают обострение и провокации в зоне операции Объединенных сил на Донбассе с недавними решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    21.02.2021, 19:13
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Почему БМ не пишет, что наши воины, которым наконец-то разрешили стрелять, утилизировали давече под Горловкой 20 вонючих мокшей?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь