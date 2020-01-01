Украина возглавит Стратегию ЕС для Дунайского региона

Координационный центр Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона согласовал заявку Украины на председательство в этой инициативе.

Украина станет первой страной которая не является членом ЕС, которая будет главенствовать в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на своей странице в Facebook.

В период председательства (с ноября 2021 по ноябрь 2022), Украина будет отвечать за определение приоритетных направлений сотрудничества стран в рамках Стратегии.

"Поздравляю каждого, кто работал над этой инициативой и продолжает прилагать максимум усилий для продолжения евроинтеграционного процесса на новом уровне" - отметил он.

Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона это долгосрочная политика ЕС по решению проблем Дунайского макрорегиона. В 2011 году Украина присоединилась к реализации Стратегии ЕС.

Страны-участницы Стратегии связанные географическим пространством. Украинская часть Дунайского региона охватывает Одесскую, Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области.

Ранее стало известно, что ЕС не согласен менять Соглашение об ассоциации с Украиной. В ЕС официально согласились "пересмотреть" Соглашение, но не давали согласия на внесение изменений.

Напомним, измаильское предприятие СП Дунайсудосервис совместно с ЧАО Дунайсудоремонт спустили на воду баржу проекта D-6000В, построенную для светловодского речного терминала.

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