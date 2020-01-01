Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бывшему замглавы правления "ПриватБанка" утвердили подозрение

Комментариев: 0
Банкир пытался на частном самолете улететь в Вену.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/nabu.gov.ua/

В международном аэропорту “Борисполь“ экстренно сел самолет, на борту которого находился бывший заместитель главы правления “ПриватБанка“. Генпрокурор утвердила сообщение ему о подозрении в совершении преступления, проинформировала в Facebook пресс-служба НАБУ.

Читай также: США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову: Подробности

Бывшего заместителя главы правления “ПриватБанка“ подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Банкир планировал на частном самолете улететь в Вену. Его самолет экстренно посадили в аэропорту “Борисполь“. Проводятся неотложные следственные действия.

Пресс-служба НАБУ обещает позже рассказать все детали предъявления подозрения в совершении преступления экс-заместителю главы правления “ПриватБанка“.

Читай также: ПриватБанк отсудил 1 млрд грн у компании Коломойского: Подробности

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она якобы блокирует подписание подозрений по так называемому делу “ПриватБанка“. Она заявила, что соответствующее дело начало двигаться в нужном русле.

Поделись:
Теги: аэропорт, самолет, ПриватБанк, НАБУ, подозрение, преступление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь