Бывшему замглавы правления "ПриватБанка" утвердили подозрение

Банкир пытался на частном самолете улететь в Вену.

В международном аэропорту “Борисполь“ экстренно сел самолет, на борту которого находился бывший заместитель главы правления “ПриватБанка“. Генпрокурор утвердила сообщение ему о подозрении в совершении преступления, проинформировала в Facebook пресс-служба НАБУ.

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Бывшего заместителя главы правления “ПриватБанка“ подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Банкир планировал на частном самолете улететь в Вену. Его самолет экстренно посадили в аэропорту “Борисполь“. Проводятся неотложные следственные действия.

Пресс-служба НАБУ обещает позже рассказать все детали предъявления подозрения в совершении преступления экс-заместителю главы правления “ПриватБанка“.

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Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она якобы блокирует подписание подозрений по так называемому делу “ПриватБанка“. Она заявила, что соответствующее дело начало двигаться в нужном русле.