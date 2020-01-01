На полигоне пограничниками были проведены учебные стрельбы и совершили марш на бронетехнике.

В Сумской области пограничники на одном из полигонов провели учебные стрельбы. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Подразделения Сумского пограничного отряда продолжают совершенствовать свое боевое мастерство и наращивать военную составляющую. Наибольшее внимание уделяется практической составляющей", - говорится в сообщении.

В рамках проведения подготовки одного из подразделений отряда на полигоне под Сумами были проведены учебные стрельбы.

Сообщается, что пограничники совершенствовали навыки стрельбы из группового и стрелкового оружия. Также во время мероприятия пограничники совершили марш на бронетехнике.

С поставленными задачами бойцы справились и показали высокий уровень подготовки.

Cмотрите фотогалерею: Под Сумами пограничники провели учебные стрельбы

Ранее сообщалось, что в Ровенской области на одном из военных полигонов продолжаются командно-штабные учения с участием отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс.

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