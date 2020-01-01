Под Сумами пограничники провели учебные стрельбы
В Сумской области пограничники на одном из полигонов провели учебные стрельбы. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
"Подразделения Сумского пограничного отряда продолжают совершенствовать свое боевое мастерство и наращивать военную составляющую. Наибольшее внимание уделяется практической составляющей", - говорится в сообщении.
В рамках проведения подготовки одного из подразделений отряда на полигоне под Сумами были проведены учебные стрельбы.
Сообщается, что пограничники совершенствовали навыки стрельбы из группового и стрелкового оружия. Также во время мероприятия пограничники совершили марш на бронетехнике.
С поставленными задачами бойцы справились и показали высокий уровень подготовки.
Cмотрите фотогалерею: Под Сумами пограничники провели учебные стрельбы
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