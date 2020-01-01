Для задержания причастных к преступлению в городе введена в действие полицейская операция Сирена.

В Шевченковском районе Харькова на улице Отакара Яроша произошла стрельба, в результате которой был убит мужчина. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 22 февраля.

Информация о звуке выстрела была получена около 20:00 вечера. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они устанавливают личность погибшего, осуществляющих осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

"Для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция Сирена. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове на улице застрелили мужчину

Накануне сообщалось, что житель Кривого Рога из ревности убил сожительницу. Он нанес ей 16 ударов ножом и сбежал, оставив орудие преступления в теле бывшей возлюбленной.

Также стало известно, что в Лисичанске Луганской области пенсионерка обнаружила в своем сарае мешок с частями человеческого тела. Оказалось, что к жестокому убийству причастен ее внук.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet