"Она полностью безопасна": Ляшко о вакцине CoviShield

COVID-вакцина, доставленная в Украину из Индии, безопасна и эффективна. Ее иммуногенность составляет более 97 процентов.

Вакцина от коронавируса CoviShield, произведенная по лицензии AstraZeneca/Oxford на базе Serum Institute в Индии, является полностью безопасной, а ее эффективность составляет более 70%. Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Вакцина… она полностью безопасна. Иммуногенность вакцины - более 97%, эффективность вакцины - более 70%. Что такое иммуногенность? В 97 случаях (из 100) у человека после прививки образуются антитела", - рассказал Ляшко.

Напомним, что вакцину CoviShield в Украину доставили во вторник, 23 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал препарат CoviShield одним из самых эффективных.

Также стало известно, в Украине будет проходить каскадная вакцинация, подразумевающая работу мобильных бригад все время. Каждая из таких бригад сможет делать по 100 инъекций в сутки, рассказал Виктор Ляшко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet