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"Она полностью безопасна": Ляшко о вакцине CoviShield

Комментариев: 1
COVID-вакцина, доставленная в Украину из Индии, безопасна и эффективна. Ее иммуногенность составляет более 97 процентов.
Эффективность вакцины более 70% - Ляшко
Эффективность вакцины более 70% - Ляшко
Громадське

Вакцина от коронавируса CoviShield, произведенная по лицензии AstraZeneca/Oxford на базе Serum Institute в Индии, является полностью безопасной, а ее эффективность составляет более 70%. Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Вакцина… она полностью безопасна. Иммуногенность вакцины - более 97%, эффективность вакцины - более 70%. Что такое иммуногенность? В 97 случаях (из 100) у человека после прививки образуются антитела", - рассказал Ляшко.

Напомним, что вакцину CoviShield в Украину доставили во вторник, 23 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал препарат CoviShield одним из самых эффективных.

Также стало известно, в Украине будет проходить каскадная вакцинация, подразумевающая работу мобильных бригад все время. Каждая из таких бригад сможет делать по 100 инъекций в сутки, рассказал Виктор Ляшко.

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Теги: Украина, вакцина, вакцинация, Ляшко, прививки, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗaелoПлаcтинку    23.02.2021, 18:34
Оценка:  -23
ЗaелoПлаcтинку
Вот вам экспериментальная вакцынка С ценой 0.87 Цента Зрада Перемога Геноцид ???
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