Украина договорилась временно пропускать авто на приднестровских номерах

Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами, уточнил посол в Молдове.

Украина продлила разрешение на въезд автомобилей с приднестровскими номерами до 1 сентября. Об этом во вторник, 23 февраля, говорится в заявлении МИД Молдовы после встречи и. о. премьер-министра страны, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя с послом Украины Марко Шевченко.

"Во время обсуждения были подтверждены договоренности о допуске с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки "MD" на стекле, в дополнение к транспортным средствам, зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Молдова", - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018 года в Тирасполе и Рыбнице были открыты Пункты регистрации транспортных средств.

Таким образом автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, получили возможность выезжать за границу при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами "MD". С тех пор было выдано более 4 тысяч таких номеров.

Украина в начале прошлого года заявила, что намерена с 1 апреля 2020 запретить въезд на свою территорию автомобилей с регистрационными номерами непризнанного Приднестровья. Но этот срок был отложен до 15 января 2021 по просьбе молдавской стороны.

В середине января правительство Молдовы снова попросило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья о необходимости соблюдать правила.

Напомним, Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против руководителей непризнанного Приднестровья.

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