На сессии Харьковского горсовета произошла драка
В Харькове на сессии горсовета сегодня, 24 февраля, произошла драка. Об этом сообщает издание Status Quo.
Сообщается, что в конце сессии секретарь горсовета Игорь Терехов предоставил слово представителям партии Шария.
Члены фракции начали разворачивать перед трибуной баннер с надписью "Нет политическим репрессиям". К ним подбежали около десяти человек и начали оттеснять их, завязалась драка.
Среди участвующих в потасовке были не только депутаты горсовета. Возле трибуны заметили лидера харьковского Нацкорпуса Константина Немичева.
Терехов призвал вмешаться полицию. Он попросил депутатов не выносить в зал политические вопросы, а сосредоточиться на развитии города.
Ранее сообщалось, что в Харькове на заседании городского совета депутата Андрея Лесика прогнали с трибуны.
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