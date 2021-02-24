На сессии Харьковского горсовета произошла драка

Возле трибуны горсовета заметили лидера харьковского Нацкорпуса. Терехов призвал вмешаться полицию.

В Харькове на сессии горсовета сегодня, 24 февраля, произошла драка. Об этом сообщает издание Status Quo.

Сообщается, что в конце сессии секретарь горсовета Игорь Терехов предоставил слово представителям партии Шария.

Члены фракции начали разворачивать перед трибуной баннер с надписью "Нет политическим репрессиям". К ним подбежали около десяти человек и начали оттеснять их, завязалась драка.

Среди участвующих в потасовке были не только депутаты горсовета. Возле трибуны заметили лидера харьковского Нацкорпуса Константина Немичева.

Терехов призвал вмешаться полицию. Он попросил депутатов не выносить в зал политические вопросы, а сосредоточиться на развитии города.

Ранее сообщалось, что в Харькове на заседании городского совета депутата Андрея Лесика прогнали с трибуны.

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