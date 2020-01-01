В 2020 году большего всего легковых авто поступило в Украину из Германии

Всего за год в Украину импортировали более полумиллиона автомобилей, но импорт все же сократился по сравнению с 2019 годом.

В Украине в 2020 году импортировали 531,4 тысяч единиц автотранспортной техники на сумму более $4,2 миллиардов. Об этом сообщает Укравтопром в четверг, 25 февраля.

В 2020 году наибольшую долю в импорте составляли легковые автомобили, которых завезли 486,3 тысяч, что на 11% меньше, чем в 2019 году. Всего в 2020 году Украина импортировала легковых авто на $3,5 млрд, что на $182 млн меньше, чем в 2019 году.

В то же время крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в 2020 году была Германия - 99772 легковых авто на сумму $548,1 млн.

Кроме того, в 2020 году сократился импорт грузовых и спецмашин - до 43,5 тысяч или на 16%. Всего в 2020 году в Украину было импортировано грузовых и спецмашин на сумму $717,4 млн (в 2019 году - $841,9 млн). Крупнейшим поставщиком таких авто стала Германия, откуда ввезено 9589 автомобилей на $114 млн.

Наконец, импорт автобусов также сократился в 2020 году - в Украину было ввезено 1,6 тысяч автобусов, что на 35% меньше чем в 2019 году. Всего в Украине в течение года было завезено автобусов на сумму в $64,1 млн.

Напомним, что ранее ВР подготовила новые правила растаможки "евроблях". Протестующие под парламентом владельцы "евроблях" назвали решение депутатов "подачкой" и больше не намерены митинговать.

В Украине сократилось автопроизводство

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