С начала года в Донецк доставили почти 535 тонн гуманитарного груза

В прошлом году в ОРДЛО было доставлено 4,6 тыс. тонн гуманитарной помощи. С начала этого года – уже более 500 тонн.

На оккупированную часть Донбасса через линию разграничения 18 и 19 февраля проследовали 17 грузовых автомобилей, которые доставили более 145 тонн гуманитарного груза. Всего с начала года в регион было привезено почти 535 тонн необходимых товаров, сообщает Госпогранслужба Украины

Груз содержал предметы медицинского назначения, мебель, стройматериалы, бытовую технику, гигиенические наборы, продукты питания.

В целом в 2020 году пограничники Украины оформили в КПВВ 76 автоколонн с гуманитарными грузами от Красного Креста, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и других организаций.

Почти 350 грузовиков доставили на временно оккупированную часть Донбасса более 4,6 тысяч тонн гуманитарной помощи.

"Однако темой гуманитарной помощи для ОРДЛО откровенно спекулирует Российская Федерация... Достаточно часто политики страны агрессора утверждают, что РФ направляет туда один за другим "гуманитарные конвои". Ибо "если не Россия, то больше никто не будет это делать", заявлял недавно представитель Кремля Песков. Цифры и факты свидетельствуют, что Россия и ее официальные лица, мягко говоря, лукавят", - отмечается в сообщении украинских пограничников.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона в 2020 году в ОРДЛО направила пять колонн, всего - 64 грузовых автомобилей, которые въехали на оккупированную украинскую территорию через неконтролируемый Украиной участок границы без надлежащего оформления.

"Что именно перевозят машины точно не известно", - добавили в ведомстве.

Также сообщается, что 26 февраля сепаратисты не пропустили 11 транспортных средств с гуманитарных грузом и с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые направлялись через КПВВ Счастье.

"Поэтому заявления того же Пескова, что жители Донбасса лишены социального обеспечения со стороны своего государства крайне циничны", - заявили в Госпогранслужбе.

ЕС выделит на гуманитарные цели 1,4 млрд евро

В ноябре сообщалось, что в "ЛДНР" прибыл 100-й "гумконвой" из России.

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