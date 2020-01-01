В Харькове задержали "минера"-рецидивиста

Мужчина 16 раз делал ложные заявления в полицию о якобы "минированиях" зданий госучреждений.

В Харькове задержали мужчину, 16 раз заявившего в полицию о ложных минированиях зданий. Об этом сообщает глава пресс-службы СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в понедельник, 1 марта.

Харьковчанин отправлял анонимные сообщения о минировании госучреждений города. В частности, о "минировании" Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины.

При этом экспертиза подтвердила идентичность голоса "минера" и установленного гражданина.

Теперь харьковчанину сообщили о подозрении по статье о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенном повторно.

Напомним, что ранее в Киеве "заминировали" 10 ТРЦ и гостиницу. Правоохранители эвакуировали людей и искали взрывчатку в десятке торговых центров и одном отеле.

Также сообщалось, что полиция эвакуировала аэропорт, университеты и лицеи Ивано-Франковска. Правоохранителям поступили сообщения о минированиях.

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